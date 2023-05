Maltempo Marche, nubifragio e grandine a Pesaro: allagamenti e spiaggia imbiancata | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo continua ad interessare l’Italia oggi con temporali sparsi. Colpite anche le Marche: su Pesaro, si è abbattuto un nubifragio, seguito da una violenta grandinata, che ha provocato allagamenti. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco per segnalare smottamenti franosi e allagamenti di lieve entità a garage, scantinati e qualche sottopassaggio. La grandine ha imbiancato le strade e persino la spiaggia. Considerato che i chicchi non erano grandi, sembra che la grandine non abbia provocato danni alle vetture e, si spera, alle colture.

Secondo il sindaco Matteo Ricci, che sta pubblicando aggiornamenti sulla sua pagina Facebook, risultano allagamenti in via Cavour, via Mameli, Campo Sportivo, sottopasso Cappuccini, sottopasso di via Rossi, via Madonna di Loreto e zona Calcinari. Verifiche in corso anche in via Lago Trasimeno, strada Micaloro, via Passeri. Tutti i mezzi della Protezione Civile e dei Vigili urbani sono in movimento. “Non risultano danni a persone“, sottolinea il sindaco, aggiungendo: “stiamo assistendo sempre più a fenomeni tropicali, temo che il cambiamento climatico sia più veloce di ciò che immaginiamo“.

Sulla vecchia Flaminia, all’altezza di Tavernelle di Colli al Metauro, si segnalano smottamenti che hanno ostruito la strada. I Vigili del Fuoco di Pesaro sono ancora fuori per rispondere alle chiamate dovute ai sottopassi inondati.

Altre gradinate sono state segnalate a Fano (Pesaro Urbino) e Ancona (Jesi). Intorno all’ora di pranzo, una violenta grandinata ha colpito Firenze e nella notte Santa Margherita Ligure.

