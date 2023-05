Maltempo, torna la pioggia in Emilia-Romagna: “massima cautela, pronti alle evacuazioni se necessario

MeteoWeb

E’ tornata la pioggia nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna: lievi precipitazioni stanno interessando varie località tra cui Ravennate, Bolognese e Forlivese, dove si sono registrate le maggiori criticità per allagamenti e frane. “E’ una allerta arancione ma considerato il terreno, i territori fragili e i movimenti franosi che abbiamo in via precauzionale è stata fatta una allerta rossa,” ha sottolineato il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa che ha fatto il punto della situazione assieme a sindaci e autorità. “Massima prudenza, i cittadini devono adottare le misure precauzionali che abbiamo sempre consigliato, non stare sugli argini e uscire solo se necessario“. Le varie rotture sulle sponde dei fiumi “sono state riparate a tempo di record“, ma gli argini sono però “precari e realizzati con terre di riporto e non sappiamo se reggeranno alle piogge“.

“Siamo pronti alle evacuazioni se saranno necessarie“, ha evidenziato il sindaco di Ravenna Michele De Pascale che ha chiesto ai cittadini “il massimo della cautela possibile“.

