Maltempo Emilia Romagna: nel Faentino si valuta chiusura delle scuole

Si tira fin qui un sospiro in provincia di Ravenna. La perturbazione che sta colpendo in queste ore il territorio non ha infatti, per il momento, determinato innalzamenti preoccupanti dei livelli idrometrici dei fiumi del territorio. Tuttavia, alla luce delle fragilità del territorio e del possibile imprevedibile evolversi del maltempo, i sindaci del Faentino stanno valutando, in queste ore, la chiusura domani delle scuole. Il punto è stato fatto questo pomeriggio in Prefettura dal Centro di coordinamento soccorsi e per quanto riguarda la viabilità persistono disagi causati da frane e esondazioni per le strade provinciali 70 Prugno, 63 Valletta- Zattaglia, 49 Bicocca, 66 Celle, 306R Casolana-Riolese, 23 Monticino-Limisano, 302R Brisighella- Ravennate.

Sul campo ci sono Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, volontari della Protezione Civile e, se del caso, anche l’Esercito. Nella notte, opereranno per effettuare ogni intervento di tutela necessario e per proseguire l’attività di monitoraggio lungo gli argini dei fiumi e dei canali.

Il prefetto Castrese De Rosa dispone, inoltre, che la Questura appronti un piano operativo ad hoc che preveda, in caso di necessità, la tempestiva dislocazione di pattuglie interforze dai luoghi meno colpiti nelle zone dove ci sia la necessità di evacuazioni. Insomma l’attenzione resta “altissima” e il Ccs resterà attivo tutta la notte per coordinare le forze in campo. Il prefetto ribadisce alla cittadinanza “l’invito alla massima prudenza e a seguire le indicazioni delle autorità locali”. Il Ccs si riunirà nuovamente alle 20 per tracciare un ulteriore aggiornamento della situazione.

