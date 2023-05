Violenta ondata di maltempo in Emilia-Romagna e Marche: “20 bombe d’acqua”, oltre 600 interventi | VIDEO

MeteoWeb

Proseguono da ventiquattr’ore le operazioni di soccorso per l’ondata di maltempo che sta interessando l’Emilia Romagna, in particolare le province di Bologna, Forlì Cesena, Ravenna e Ferrara e le Marche, maggiori criticità tra le province di Ancona, Macerata e Pesaro Urbino. Più di 600 gli interventi svolti nelle due regioni, dove sono 800 i vigili del fuoco al lavoro con 270 automezzi. In Emilia Romagna 600 vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di soccorso con 200 automezzi, tra cui quattro mezzi anfibi e due elicotteri. Sono 450 gli interventi effettuati finora. Il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco, la regia di ogni emergenza nazionale, ha disposto l’invio in Emilia Romagna, in rinforzo al dispositivo locale, di 440 vigili del fuoco provenienti da Abruzzo, Liguria, Lombardia, Piemonte, Campania, Veneto, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Umbria e Friuli Venezia Giulia. Nel video a corredo dell’articolo operazioni di soccorso con l’Esercito per il recupero di 2 famiglie con bambini bloccate a Forlì nella zona della Cava.

Nelle Marche 200 vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di soccorso con 70 automezzi, più di 200 gli interventi svolti nelle ultime ventiquattr’ore. In supporto al dispositivo di soccorso locale sono stati inviati rinforzi in assetto alluvionale da Lazio e Toscana.

“Nell’arco di 24 ore si sono abbattute ben 16 bombe d’acqua sulla Romagna e 4 sulle Marche ma si sono registrate anche tempeste di vento e fulmini“: è quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sui dati dell’European Severe Weather Database (ESWD) sugli effetti dell’ondata anomala del maltempo che ha gonfiato i fiumi e “provocato un’alluvione storica con danni incalcolabili e vittime nelle città e nelle campagne per le quali si esprime profondo cordoglio. La situazione è drammatica nelle aree rurali dove – sottolinea la Coldiretti – più difficile è l’arrivo dei soccorsi nelle aziende isolate con migliaia di ettari coltivati finiti sott’acqua e si cerca di mettere in salvo anche gli animali“. “Ringraziamo i vigili del fuoco, la Protezione Civile e le forze dell’ordine, per l’azione di assistenza alle popolazioni colpite,” ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare “il grande impegno delle Federazioni della Coldiretti delle Emilia Romagna e delle Marche nell’affrontare una terribile emergenza di livello nazionale. Adesso la priorità – conclude Prandini – è mettere in salvo le vite umane ma da subito occorre partire con la ricostruzione di un sistema produttivo ed economico devastato dalla calamità“.

