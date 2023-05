Maltempo Emilia-Romagna, nuovi rinforzi dal Veneto

MeteoWeb

“La Regione del Veneto è ancora in Emilia–Romagna con le donne e gli uomini della Protezione civile. La terra emiliana è ancora sotto assedio da parte del maltempo. Ci arrivano, anche online, immagini di questo territorio già martoriato poco tempo fa dal vento e dall’acqua. Una furia, quest’ultima, che ritorna anche oggi a inondare le strade e le case e a gettare profonda preoccupazione e paura negli abitanti“: è quanto ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, annunciando la nuova attivazione, a distanza di circa un paio di settimane fa, della Protezione Civile del Veneto. “Le strutture della Regione Veneto mi tengono costantemente informato sulla situazione dell’Emilia-Romagna. Tra ieri sera e questa mattina sono arrivati in tre Comuni (Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio) della provincia di Ravenna, 18 volontari e tre dipendenti regionali. In questo momento stanno partendo anche una cinquantina di volontari e due funzionari diretti a Rimini. Siamo pronti anche con altri aiuti se ce ne fosse la necessità“.

