Maltempo nell’Ennese: fitta coltre di nebbia avvolge Piazza Armerina

E’ in corso una fase di forte maltempo in Sicilia, con pioggia alternata a violente raffiche di vento, che stanno provocando danni e disagi. L’atmosfera non è certo primaverile neppure nell’Ennese: con +13°C al momento, Piazza Armerina è immersa in una fitta coltre di nebbia, con scarsissima visibilità, come testimonia l’immagine della webcam segnalataci dal nostro lettore David Cartarrasa.

