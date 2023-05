Potenti raffiche di vento flagellano la Sicilia: gravi danni nel Messinese, situazione critica nel Ragusano | FOTO

MeteoWeb

Situazione critica nel Ragusano, dove sono stati attivati diversi COC per l’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione civile regionale, in particolare per il forte vento. I territori che attualmente risultano maggiormente colpiti sono quelli di Comiso, Vittoria e Santa Croce. A Comiso, da ieri 2 località sono senza elettricità, ed i tecnici, per ragioni di sicurezza, al momento non possono intervenire. Le raffiche hanno raggiunto nella notte anche i 50 nodi. La maggior parte degli interventi riguarda alberi caduti, insegne e pannelli solari, pali pericolanti o abbattuti. I vigili del fuoco hanno decine di interventi in coda. Le scuole sono chiuse nel Ragusano, insieme a ville, parchi pubblici, cimiteri, impianti sportivi e cantieri.

Forti raffiche anche sulla zona tirrenica del Messinese stanno creando numerosi disagi. Nei territori di Patti, Brolo, Capo d’Orlando fino a Sant’Agata Militello sono numerose le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco per tetti scoperchiati o alberi caduti. A Capo d’Orlando le raffiche di vento hanno scoperchiato diversi tetti. Il vento ha provocato anche il crollo di diversi alberi. Sospesi i collegamenti con le Isole Eolie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: