Maltempo, esplodono violentissimi temporali termo-convettivi al Centro/Sud | LIVE

Anche oggi, come ormai da oltre una settimana, stanno letteralmente “esplodendo” violentissimi temporali termo-convettivi nelle ore centrali della giornata su gran parte d’Italia. I fenomeni più estremi stanno colpendo il Centro/Sud, in modo particolare Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, come possiamo osservare nelle immagini in diretta di satelliti meteo animati e fulmini in tempo reale.

Forti temporali già in corso ai Castelli Romani, dove sono già caduti 35mm di pioggia a Rocca Priora, 27mm ad Ariccia, 13mm a Marino. Nelle zone colpite dai temporali le temperature sono crollate fino a +15/+16°C, mentre a Roma ci sono ancora +26°C ma non è da escludere che nel corso del pomeriggio questi temporali arrivino anche sulla Capitale. E’ molto difficile prevedere esattamente quali saranno le aree maggiormente colpita da fenomeni così estremi e orografici, sparsi a macchia di leopardo sul territorio. In base alle correnti al suolo, possiamo vedere come i fenomeni generati dall’Appennino siano alimentati da un flusso umido proveniente dal Tirreno e si dirigano sempre più verso le zone interne del Centro/Sud. Anche in Sicilia e Calabria stessa dinamica, con correnti al suolo deboli sud/occidentali che spingono i fenomeni verso la Sicilia tirrenica e le zone interne della Calabria o dell’alto Jonio calabrese. Forti temporali anche in Puglia, su Gargano, Murge e Salento (già caduti 23mm a Martina Franca). In Calabria molto forti i temporali in Sila e sulla piana di Gioia Tauro, dove il cumulonembo temporalesco è nato nel cuore dell’Aspromonte.

Altri temporali stanno colpendo il mar Tirreno tra Sardegna e Sicilia lungo il bordo di un’area perturbata che risale da sud/ovest e che domani, mercoledì 31 maggio, genererà fenomeni temporaleschi molto violenti sulle coste di Lazio centro/settentrionale e Toscana meridionale.

Intanto attenzione al pomeriggio di oggi: i fenomeni saranno molto violenti su gran parte del Paese (oltre che in tutta l’area Mediterranea, dalla Spagna alla Tunisia, dai Balcani alla Turchia):

