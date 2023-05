Maltempo, forti temporali nella notte: nubifragi tra Toscana e Umbria

MeteoWeb

Continua ad imperversare il maltempo sull’Italia nella notte. Forti temporali hanno colpito in modo molto intenso il confine tra Toscana e Umbria in serata, con veri e propri nubifragi: sono caduti 97mm di pioggia a Macciano di Chiusi, 75mm a Colle Sant’Alberto (Sarteano), 68mm all’dell’Osservatorio Meteo-Sismico ANC Carabinieri di Perugia a Marsciano, 59mm al Lago di Chiusi, 30mm a Fontignano Sud, 26mm a Castiglione del Lago e a Casalina (Deruta). Un altro intenso nucleo temporalesco sta transitando sulla Toscana centro/settentrionale, mentre nubi cariche di pioggia stanno risalendo dalla Tunisia verso la Sicilia tramite il Canale di Sicilia.

Intanto nella zona dell’Alpago e del Cansiglio molte località hanno superato i 100mm giornalieri, e nei prossimi giorni continuerà a piovere senza sosta su gran parte d’Italia, in modo particolare sulle Regioni del Nord (ma non solo). Complici le abbondanti nevicate sulle Alpi, le riserve idriche per l’estate garantiscono ormai di archiviare definitivamente l’emergenza siccità dei mesi scorsi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: