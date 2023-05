Maltempo, esplodono forti temporali in Piemonte: nubifragi e grandinate, attenzione a Torino in serata

MeteoWeb

Dopo i violenti temporali di ieri sera, il maltempo sta colpendo anche oggi il Piemonte con temporali sparsi che interessano le zone alpine e pedemontane in tutta la Regione. I fenomeni sono particolarmente localizzati, ma intensi: si registrano 6mm di pioggia già caduti a Saluzzo, e 10mm a Meugliano. Le temperature sono miti dove resiste il cielo sereno, tanto che spiccano gli attuali +25°C di San Paolo Solbrito, ma dove piove la temperatura crolla rapidamente su valori decisamente bassi, come ad esempio Castagneto Po che è in pieno giorno a +12°C. Forti venti accompagnano le celle temporalesche con raffiche particolarmente intense.

Spettacolari le immagini che arrivano dal Piemonte, con nubi temporalesche particolarmente impetuose e diverse shelf cloud alla base dei cumulonembi. I temporali potranno interessare anche Torino in serata, proprio durante la semifinale di andata di Europa League Juventus-Siviglia. Il maltempo proseguirà su tutta la Regione con forti temporali non solo nella giornata odierna, ma anche domani, venerdì 12 maggio. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: