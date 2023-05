Maltempo Piemonte, temporali furiosi a Torino: grandine violentissima, situazione critica a Collegno e Grugliasco

MeteoWeb

I forti temporali che si sono formati sulle Alpi nel pomeriggio, hanno raggiunto in serata l’hinterland occidentale di Torino e stanno letteralmente flagellando i settori ovest della città. La grandine sta cadendo violentissima a Rivalta di Torino, Collegno e Grugliasco, provocando danni e allagamenti come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Nelle zone colpite dai temporali e dalla grandine la temperatura è rapidamente crollata a +11°C, mentre a Torino centro siamo ancora a +16°C.

Impressionanti le immagini che arrivano da Collegno, dove la situazione è critica. Grandinate intense e abbondanti anche a Cafasse, Monasterolo di Cafasse, Balangero e molte altre località della provincia torinese dove sono addirittura stati attivati i mezzi spalaneve per liberare le strade, e i soccorritori della protezione civile stanno rispondendo a decine di richieste di soccorso da parte della cittadinanza. Spaventose anche le fotografie che arrivano in diretta dal posto, nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.

Maltempo a Torino, grandinata pazzesca a Collegno: situazione critica

Maltempo in Piemonte, forti grandinate intorno Torino

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: