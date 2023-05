Maltempo, forti temporali pomeridiani sull’Italia: nubifragi dalla Toscana alla Sicilia, sole e caldo al Nord

MeteoWeb

Come ampiamente previsto nelle previsioni meteo di ieri, forti temporali pomeridiani stanno colpendo varie zone d’Italia e in modo particolare la Toscana, il Lazio, l’Umbria, la Campania, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. I fenomeni sono localmente intensi: alle porte di Roma un violento nubifragio ha scaricato 27mm di pioggia agli Orti di Veio (Prima Porta), dove la temperatura è crollata addirittura a +15°C in pieno giorno dopo una massima giornaliera di +26°C raggiunta con il sole in mattinata.

Nubifragio anche a Castelvetrano, in Sicilia (21mm), a Campagna, in Campania (40mm), e in molte altre località del Paese. I fenomeni, come ampiamente annunciato, sono sparsi a macchia di leopardo mentre al Nord le temperature sono in sensibile aumento anche grazie al diffuso soleggiamento. La colonnina di mercurio ha raggiunto +30°C a Trieste, +29°C a Udine e Pordenone, +28°C a Milano, Firenze, Verona, Pisa, Vicenza, Savona e Aviano, +27°C a Genova, Padova, Bolzano, Reggio Emilia, Imola e Treviso.

Nei prossimi giorni la situazione rimarrà analoga. Molta instabilità sull’Italia, forti temporali pomeridiani sparsi a macchia di leopardo un po’ in tutto il Paese, e un nuovo brusco peggioramento al Nord giovedì 25 maggio con forti temporali e piogge torrenziali in modo particolare su Piemonte e Lombardia. Ma di questa tendenza parleremo in modo più approfondito nei prossimi giorni. Intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: