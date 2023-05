Maltempo, grossa frana a Bressanone: rischiata la tragedia

MeteoWeb

Momenti di paura oggi a Bressanone, in Alto Adige, dove una diga di contenimento ha fermato una frana di grandi dimensioni provocata dalle piogge battenti delle scorse ore. Il fatto si è verificato intorno a mezzogiorno nei pressi della ditta Weico, non distante dalla strada statale del Brennero. Da una instabile parete rocciosa si sono staccati prima dei piccoli sassi, quindi sabbia e poi dei massi molto più grandi che sono stati fermati dalla diga, evitando così una possibile tragedia.

Sulla strada provinciale che da Merano porta ad Avelengo un masso di 1,5 metri cubi è caduto sulla carreggiata causando l’interruzione fino ad almeno la serata odierna. In Alto Adige per motivi di sicurezza legati al rischio valanghe sono stati chiusi i passi Gardena e Pennes.

