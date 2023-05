Maltempo, ancora forti grandinate in Piemonte: ingenti accumuli a Revislate | FOTO

MeteoWeb

Altra serata di forti temporali in Piemonte, dopo quelli che ieri sera hanno colpito Torinese e Biellese con nubifragi e grandine abbondante. Questa sera è toccato invece al Novarese, con nuclei temporaleschi provenienti dalla vicina Lombardia, con grandine anche nel Varesotto nel pomeriggio. In Piemonte, un’intensa grandinata ha lasciato ingenti accumuli sulle strade di Revislate, frazione del comune di Veruno. La quantità di grandine è tale da sembrare quasi neve nelle strade della località novarese, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Tanta grandine anche nella vicina Campagnola, frazione di Borgo Ticino.

Notevole anche il nubifragio che si è abbattuto su Cicogna, frazione del comune di Cossogno, nel Verbano, dove nell’arco di un’ora, a partire dalle 19, sono caduti 71mm di pioggia.

Altri forti temporali sono in atto tra Astigiano e Cuneese.

