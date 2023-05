Maltempo, violento nubifragio con grandine a Belluno: allagamenti e strade imbiancate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, un violento temporale ha colpito la zona di Belluno. In due ore, tra le 15 e le 17, sono caduti ben 64mm di pioggia sulla città, che hanno causato allagamenti e disagi alla circolazione stradale, in particolare nella prima periferia a est della città, verso Ponte nelle Alpi. Il nubifragio è stato accompagnato anche dalla grandine, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Nella zona del centro commerciale “Veneggia” in particolare sono segnalati alcuni allagamenti. In altre zone della Val Belluna, si registrano disagi per il maltempo. Segnaliamo anche 27mm a Chies d’Alpago e 12mm a Tambre.

Intenso nubifragio con grandine a Belluno

