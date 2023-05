Maltempo, il sindaco di Lugo: “Situazione in miglioramento”

MeteoWeb

“La situazione fortunatamente sta rientrando, è un po’ migliorata. L’acqua ha invaso solo un paio di strade urbane e questa mattina siamo partiti per ripulire le strade con migliaia di volontari”. Lo dice il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, a ‘In Onda’ su La7. La cittadina del Ravennate è stata fortemente colpita dal Maltempo che si è verificato in regione. “Per noi era fondamentale mettere in sicurezza le persone e ora rimettere in moto l’economia”, aggiunge.