Maltempo in Sicilia, grandinata a Piazza Armerina | FOTO

Dopo la violenta ondata di maltempo delle scorse ore, in Sicilia prosegue la fase instabile che determina anche fenomeni intensi. Dopo il nubifragio avvenuto ieri in tarda serata, oggi una forte grandinata ha colpito in particolare Piazza Armerina (Enna) con un calo termico di circa 5°C. Responsabile degli eventi meteo in atto è un ciclone Afro-Mediterraneo che sta imperversando sul l’Italia.

