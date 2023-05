Maltempo Sicilia, nubifragio a Piazza Armerina: strade allagate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali continuano a colpire anche in serata la Sicilia, dopo il forte maltempo che per tutta la giornata ha sferzato l’isola, provocando allagamenti e disagi nei trasporti. Anche Piazza Armerina, in provincia di Enna, è stata colpita in serata da un forte nubifragio, che ha provocato allagamenti nelle strade, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo che ci invia David Cartarrasa. Piazza Armerina ha ricevuto oggi 85mm di pioggia, secondo gli ultimi dati del SIAS. La temperatura è scesa a +11°C durante il nubifragio.

In questo momento, forti temporali sono in atto sulla Sicilia nordorientale. Responsabile di questa ondata di maltempo è un violento ciclone che sta risalendo l’Italia e che nelle prossime ore produrrà piogge torrenziali, con il rischio di alluvione, tra Emilia Romagna e Marche.

Maltempo Sicilia, strade allagate a Piazza Armerina

