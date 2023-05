Maltempo Sicilia: fulmine colpisce e danneggia un aereo, dirottato

MeteoWeb

Il forte maltempo che oggi sta colpendo la Sicilia ha provocato disagi anche nei trasporti, sia sulle strade che per quanto riguarda treni e aerei. Un aereo Ryanair in volo da Torino a Trapani è stato dirottato su Cagliari, dopo aver tentato invano l’atterraggio e Trapani e poi Palermo a causa del maltempo. L’aereo è stato anche colpito e danneggiato da un fulmine. I passeggeri hanno poi dovuto cambiare aeromobile per raggiungere Trapani, a causa dei danni riportati dal velivolo iniziale.