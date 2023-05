Maltempo Sicilia, Protezione Civile: “criticità monitorate ma nessuna emergenza” | FOTO

MeteoWeb

“La Protezione Civile Siciliana sta monitorando le criticità sul territorio causate dalle piogge intense e dalle forti raffiche di vento che interessano la Sicilia Occidentale. Nessuna emergenza si registra al momento“. È quanto si legge in una nota di aggiornamento sull’ondata di maltempo che sta colpendo l’isola, pubblicato sul sito della Presidenza della Regione Siciliana-Dipartimento della Protezione Civile. “La Soris, Sala Operativa della Protezione Civile regionale, i Nopi (Nuclei Operativi di Pronto Intervento) delle provincie di Trapani, Messina e Palermo, sono a lavoro per verificare la corretta applicazione dei piani di protezione civile, dare supporto ai comuni, ai vigili urbani, alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco. Il direttore generale, Salvo Cocina, il quale tiene costantemente informato il Presidente Renato Schifani sulle evoluzioni della perturbazione, da ieri notte segue l’evolversi dei fenomeni meteorologici e i relativi effetti al suolo”, si legge ancora nella nota.

Inoltre, sono “decine gli interventi dei volontari di Protezione Civile nel Palermitano, nel Messinese e nel Trapanese, specialmente per dare assistenza alla popolazione in caso di allagamenti di strade, sottopassi e scantinati o di arterie stradali ostruite da rami di alberi caduti”. “Sono in atto le operazioni ordinarie di alleggerimento della diga Rubino in territorio di Trapani in quanto è stato previsto un possibile raggiungimento della quota massima autorizzata nel pomeriggio di oggi. Il dipartimento regionale competente, dell’Acqua e dei Rifiuti, opera costante monitoraggio sull’evoluzione del fenomeno e sul comportamento della diga stessa”, prosegue la Protezione Civile.

Sono decine gli interventi dei Vigili del Fuoco a Palermo e provincia a causa del maltempo. I pompieri hanno soccorso diversi automobilisti rimasti bloccati nelle auto impantanate nelle strade trasformate in fiumi. È successo ad esempio a Capaci in via delle Industrie, dove i Vigili del Fuoco hanno soccorso un uomo. Diversi gli allagamenti nelle zone di Danisinni, Mondello e via Roccazzo, in quest’ultima via il traffico veicolare è stato bloccato dalla Polizia locale presente sul posto. Chiusa anche via Imera. Sono in corso una decina di interventi per infiltrazioni d’acqua e distacchi di intonaci, che interessano la zona di Ficarazzi, Villabate e Brancaccio e nella parte opposta della città lo zen e alcuni interventi nel centro città. Una decina di idrovore della Protezione civile sono in funzione nel Palermitano, fanno sapere dal Comune. In città attive in via Messina Montagne, in via Ugo La Malfa e una a Tommaso Natale, zona Marinella e un’altra della Città Metropolitana a Mondello. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria per rimuovere l’ostruzione presente nel pluviale di copertura.

A causa del forte vento, il volo Torino-Trapani FR5904 è stato dirottato a Cagliari, in Sardegna.

Dalla scorsa notte, sulla Sicilia è in vigore l’Allerta Rossa con fase di allarme per le province di Trapani, Palermo e Agrigento; e l’allerta Arancione con fase di preallarme per le province di Palermo, Messina, Agrigento, Enna, Caltanissetta e per Caltagirone e San Cono.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: