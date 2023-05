Maltempo Sicilia, forti piogge assediano Palermo: “uscite di casa solo se necessario” | LIVE

MeteoWeb

La pioggia cade insistente e senza tregua dalla notte a Palermo, dove è in vigore l’allerta meteo. Al momento in città si registrano picchi di 28 mm, con tendenza in aumento. In provincia si segnalano in particolare i 32 mm di Termini Imerese. Il sindaco metropolitano, Roberto Lagalla, che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili, invita “i palermitani e tutti i cittadini del territorio della provincia” a limitare il più possibile gli spostamenti e di uscire da casa “per ragioni di lavoro o di effettiva necessità e di scegliere, in quel caso, percorsi lontani dai sottopassi e dai corsi d’acqua. Ringrazio fin da ora la Protezione civile comunale e le squadre delle aziende partecipate che stanno lavorando per prevenire il più possibile i disagi a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse pronte a intervenire per garantire la sicurezza“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: