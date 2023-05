Maltempo Sicilia: in prefettura a Palermo tavolo permanente per soccorsi

MeteoWeb

In seguito all’allerta meteo di livello rosso per la Sicilia Occidentale, è stato attivato in Prefettura a Palermo in via permanente il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Prefetto Maria Teresa Cucinotta, per monitorare costantemente le criticità derivanti dal maltempo e porre in essere gli interventi di coordinamento necessari, per consentire di articolare tempestivamente le risposte operative richieste dall’evoluzione delle condizioni meteorologiche. Presenti al tavolo, oltre alle Forze di Polizia ed ai Vigili del Fuoco, tutti gli Enti del sistema della Protezione Civile, chiamati, a diverso titolo, ad intervenire, quali il Dipartimento regionale della Protezione Civile, la Città Metropolitana, il Comando Forze operative Sud Sicilia, l’Asp, il Servizio Sues 118, l’Ispettorato Ripartimentale Foreste, la Croce Rossa Italiana, la Polizia Stradale, l’Enel Distribuzione, l’Anas e la RFI; presenti da remoto inoltre i sindaci dei comuni maggiormente colpiti ai quali, sin da ieri, è stata raccomandata l’istituzione dei COC e di tutte le azioni connesse al livello di allerta in atto. È in corso l’aggiornamento in tempo reale della situazione relativa alla viabilità ed alle criticità registrate dal territorio.

I Vigili del Fuoco hanno effettuato nel Palermitano oltre 40 interventi, soprattutto per allagamenti e infiltrazioni d’acqua, mentre vento e pioggia continuano ad imperversare. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile regionale, l’allerta rimane rossa fino alla mezzanotte sulla Sicilia Occidentale, mentre domani passerà ad arancione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: