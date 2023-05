Maltempo, Italia sott’acqua: nubifragi dall’Emilia Romagna alla Sicilia. E sullo Jonio si sta formando un grande Ciclone

MeteoWeb

Imperversa il maltempo sull’Italia in questo martedì 2 maggio dai connotati tipicamente autunnali: dopo le forti piogge che nei due giorni scorsi hanno colpito il Piemonte, oggi diluvia in tutto il resto del Nord e in modo particolare in Emilia Romagna dove sono in corso veri e propri nubifragi. Sono già caduti soltanto oggi ben 119mm di pioggia a Botteghino di Zocca, 97mm a Sassuolo, 94mm a Parco Cavaio (Bologna colli), 89mm a Trebbio, 84mm a Valsamoggia, 85mm a Stiore di Monteveglio, 81mm a Borgonuovo, 78mm a Castelvetro di Modena, 77mm a Ponzano, 73mm a Castellina di Brisighella , 72mm a Marano sul Panaro, 68mm a Prignano sulla Secchia e Albinea , 66mm a Vallerano, 60mm a San Lazzaro di Savena, 59mm a Bologna, 43mm a Parma. Anche in questo caso, come già accaduto con il Piemonte, si tratta di piogge eccezionalmente benefiche per fronteggiare l’emergenza siccità che è ormai ai titoli di coda: queste precipitazioni arrivano dopo un mese di aprile molto piovoso, e nei prossimi giorni arriveranno almeno altre due perturbazioni cariche di piogge per l’Italia settentrionale. L’emergenza, insomma, è ormai in fase di superamento.

Sempre in Emilia Romagna soffiano forti venti di bora che hanno raggiunto 77km/h a Bellaria, 72km/h a Porto Corsini, 68km/h a Gatteo Mare e Medicina, 66km/h a Pinarella e Rossetta di Alfonsine, 63km/h a Rimini e Torre Pedrera, 61km/h a Mezzogoro. Ma il maltempo sta colpendo anche il Veneto, con piogge su tutta la Regione, e anche buona parte di Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Piogge intense nelle Marche con 25mm a Filottrano, 16mm ad Ancona, 12mm a Macerata. Il maltempo sta interessando anche il Centro/Sud con il flusso pre-frontale del ciclone: in Campania sono caduti 82mm a Castiglione del Genovesi, 80mm a Frassineto e Gioi Cilento, 67mm a Montano Altilia, 67mm a Badia corpo di Cava, 55mm a Monteforte Irpino, 52mm a Caiazzo, 51mm a Montevergine e Agerola, 50mm a Roccapiemonte e Cava de’Tirreni, 49mm a Nocera, 47mm a Ospedaletto d’Alpinolo e sul Monte Partenio, 46mm a Summonte.

Maltempo in Sicilia, situazione critica a Messina: danni e disagi

Violentissimi temporali auto-rigeneranti stanno invece colpendo la Sicilia nord/orientale, in provincia di Messina, sui Monti Peloritani dove stamani sono caduti 298mm di pioggia a Roccafiorita, 154mm ad Antillo, 91mm a San Pier Niceto, 55mm a Fiumedinisi, 41mm a Torregrotta, 32mm a Pace del Mela. Il maltempo estremo sta provocando gravi danni nella zona peloritana. Tra i comuni più colpiti Limina, Roccafiorita, Antillo e Furci, dove nelle ultime ore si sono abbattuti forti temporali. Situazione critica ad Antillo, dove al momento la comunità è isolata a causa di due frane verificatesi sulle Strade provinciali 15 e 19 che conducono in paese. Problemi anche nella zona Tirrenica per il cedimento della strada provinciale 061/Quater, Madonna delle Grazie-Pietrazze-Pietra Romita. L’arteria è indispensabile per collegare il comune di San Pier Niceto alle frazioni abitate di Oliva, Cafurci e altre, dove peraltro insistono aziende agricole. Potrebbero anche rimanere isolate dei nuclei di abitazioni.

A Taormina è in corso la conta dei danni provocati dalla pioggia insistente che la notte scorsa si è abbattuta sul comprensorio turistico. A destare maggiore preoccupazione è, al momento, la situazione del traffico sulla strada statale 114, nei pressi di capo Taormina. Qui la Polizia locale ha allestito, in collaborazione con Anas, il senso unico alternato perché un tombino è saltato portando via parte dell’asfalto. Analoghe situazioni sono presenti anche in via Luigi Pirandello e nella via Porta Pasquale. Allagata anche la palestra comunale di via Dietro i Cappuccini. Anche a Giardini Naxos è saltato qualche tombino. La situazione sta tornando, comunque, alla normalità. All’arrivo del primo raggio di sole qualche turista si è già recato in spiaggia.

Le immagini dai satelliti evidenziano molto bene la circolazione ciclonica intorno all’Italia e le zone più colpite dal maltempo:

Allerta Meteo, i dettagli per le prossime ore: ancora nubifragi in Emilia Romagna e al Centro/Sud

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente in modo particolare al Centro/Sud, ma anche in Emilia Romagna e in generale nelle Regioni Adriatiche. Le mappe del modello MOLOCH (CNR-ISAC) nel video di seguito evidenziano magistralmente la risalita del Ciclone dal mar Jonio verso Calabria e Golfo di Taranto nel pomeriggio/sera di oggi.

Allerta Meteo, forti venti sull'Italia e un ciclone in arrivo sullo Jonio: le mappe per le prossime ore

Proprio la Calabria, insieme alla Sicilia nord/orientale, sarà la Regione più colpita dal maltempo al Sud, mentre altri forti temporali colpiranno il Lazio e Roma, e continuerà a diluviare anche in Emilia Romagna, in modo particolarmente intenso sulla Romagna.

Domani, mercoledì 3 maggio, in Emilia Romagna avremo le ultime precipitazioni residue ma il maltempo insisterà sulle Regioni Adriatiche e al Sud. Ancora neve sui rilievi dell’Abruzzo, nel cuore dell’Appennino, dove sul Gran Sasso siamo a livelli da record per l’innevamento di maggio, e forti piogge e temporali in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Rischio alluvioni nel cosentino jonico (Sila grecanica), nel reggino tirrenico (Costa Viola) e nella Sicilia settentrionale.

