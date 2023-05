Maltempo Marche, alluvione a Pesaro: “situazione critica, danni a case, aziende e strade” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

“La situazione è critica. È appena finita riunione alla sala operativa. Il torrente Genica è uscito in più punti, causando allagamenti in particolare nella zona via Belgioioso a Loreto, poi alla Celletta e a Muraglia. Inoltre ci sono stati tanti smottamenti in diverse zone del comune, che bloccano il transito delle strade“: a fare il punto sulle conseguenze del forte maltempo che ha colpito Pesaro è il sindaco Matteo Ricci. “Ora il tempo sta dando una tregua, ma le previsioni per le prossime ore prevedono ulteriori piogge. Tutti i mezzi e gli uomini della Protezione Civile Pesaro, dei Vigili del Fuoco, del Centro Operativo e delle Forze dell’ordine sono in azione, anche nelle fabbriche di chiusa di Ginestreto. Ci sono sicuramente diversi danni a case, aziende e strade, che verificheremo quando l’emergenza sarà finita. Invitiamo tutti a atteggiamenti prudenti e a non muoversi in città, se non strettamente necessario. Alle 17 ci sarà una nuova riunione dove decideremo anche su apertura o chiusura delle scuole domani“.

Chiusi per allagamento Strada di Fontesecco, nel tratto da via In Sala a via Lago Maggiore e sottopasso di via Rossi. Frane invece sulla strada dell’Acquabona, strada Ponte Valle per frana, strada Roncaglia. Allagate anche e via Belgioioso, via Mirabelli, via Madonna di Loreto (lato cimitero), i sottopassi San Decenzio, Madonna di Loreto, via Gradara, via Milano.

Da questa mattina sono circa 80 gli interventi dei Vigili del Fuoco tra Ancona e Pesaro Urbino per allagamenti, alberi caduti, smottamenti, soccorso di autisti e persone in difficoltà in casa.

Il personale e i mezzi Anas sono operativi dalla scorsa notte per garantire la circolazione e risolvere le criticità causate dalle piogge abbondanti che stanno interessando la rete stradale di competenza nelle Marche. Sulla strada statale 16 “Adriatica” si registrano rallentamenti per allagamento a Ponte Sasso (Fano) e a Senigallia, in provincia di Ancona, dove è stato necessario chiudere temporaneamente la strada. La SS744 “Fogliense” è temporaneamente chiusa per allagamento a Borgo Massano, nel comune di Montecalvo in Foglia (PU). Sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” in provincia di Ancona sono stati riaperti gli svincoli di Jesi Centro e Jesi Est nonché la sottostante SS362 “Jesina”, dopo l’allagamento che ha interessato la zona nella mattinata. Rallentamenti per allagamenti, fango o piccoli smottamenti si registrano in provincia di Pesaro e Urbino sulla SS16 “Adriatica” tra Case Badioli e La Siligata, sulla SS745 “Metaurense”, sulla SS73bis “di Bocca Trabaria”, sulla SS423 “Urbinate”, sulla SS744 “Fogliense” e sulla SR360 “Arceviese”, già duramente colpita dall’alluvione dello scorso settembre. In provincia di Macerata si registrano rallentamenti per piccoli smottamenti o frane sulla SS78 “Picena” a Sforzacosta e sulla SS361 “Septempedana” tra Montefano e Montecassiano. Al momento nessuna criticità nelle province di Fermo e Ascoli Piceno.

Maltempo Marche, situazione drammatica a Pesaro

Pesaro sott'acqua, "situazione critica"

Il maltempo travolge Pesaro, strade sommerse dall'acqua

