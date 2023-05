Maltempo Lombardia: massi sulla provinciale a Varese

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo la Lombardia sta provocando disagi. A causa della pioggia battente, alcuni massi si sono staccati da un versante sovrastante la SP 233 di Varese, e sono caduti sulla carreggiata, fortunatamente senza colpire alcuna auto. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco di Varese con un’autopompa, mentre la Polizia locale ha gestito la deviazione del traffico, per circa un’ora a senso unico alternato. Sono in corso verifiche sul versante interessato. Alcune criticità si sono verificate anche sulle principali arterie di collegamento tra Busto Arsizio e Malpensa (Varese), a causa di una grandinata.

