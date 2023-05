Maltempo Molise: auto finisce in canale, grave 33enne

MeteoWeb

Una 33enne è stata soccorsa in stato di shock, ipotermia e con numerose ferite e fratture, e si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Timoteo di Termoli (Campobasso): è finita fuori strada ribaltandosi in un canale della Fondovalle Sinarca, ingrossato a causa del forte maltempo e diventato un fiume di fango. La vettura ha sbandato e la donna, residente nel comune di Guglionesi alle porte di Termoli, è stata salvata da una squadra dei Vigili del Fuoco arrivata tempestivamente grazie alla immediata segnalazione di alcuni passanti. E’ accaduto poco prima delle 16 di oggi all’altezza dell’agriturismo “La Guardata”. Sul posto anche i carabinieri e il 118 con un’ambulanza. La donna si trova in prognosi riservata.

