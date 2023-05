Maltempo, notte di violentissimi temporali al Nord: bombe d’acqua su decine di località

MeteoWeb

Il maltempo continua a colpire il Nord Italia in queste ore. Forti temporali stanno colpendo il settentrione del nostro Paese, con violenti nubifragi in modo particolare su Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige, ma più localmente anche in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

La giornata di mercoledì 24 maggio si è conclusa con accumuli pluviometrici impressionanti, sparsi a macchia di leopardo su gran parte del territorio del Nord. Vediamo i dati delle zone più colpite di Lombardia, Piemonte e Trentino:

Lombardia: 81mm a Nave (Brescia), 80mm a Brescia Chiesanuova, 79mm al Monte Suchello (Bergamo), 76mm a Castel Mella (Brescia) e a Briolo di Ponte San Pietro (Bergamo), 69mm a Brescia Castello e Selvino (Bergamo), 68mm a Brescia Mompiano e Sale Marasino (Brescia), 65mm a Malvaglio di Robecchetto con Induno (Milano), 61mm a Noffo di Pertica Alta (Brescia), 54mm a Como Carmelata, Nerviano (Milano), Seregno (Monza) e Cesate (Milano).

Trentino: 72mm ad Aldeno (Trento), 68mm al Monte Bondone (Trento), 58mm a Terragnolo (Trento), 54mm a Parrocchia (Trento), 52mm al lago di Cavedine (Trento).

Piemonte: 67mm a Santena (Torino), 50mm ad Asti, 47mm a Graglia (Biella) e Andrate (Torino) 42mm a Vercelli, 38mm a Tonengo (Asti), 32mm a Cursolo (Verbania), 31mm a Varisella (Torino) e Cerano (Novara), 30mm a Poirino (Torino), 29mm a Carmagnola (Torino), 27mm a Tricerro (Vercelli).

Il maltempo proseguirà anche nella prima parte della giornata di giovedì 25 maggio con forti temporali persistenti sul Nord (e localmente anche al Centro/Sud). Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: