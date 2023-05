Maltempo, nubifragio a Pesaro: allagamenti e fango sulla strada Valgelata

MeteoWeb

Nel tardo pomeriggio di oggi, un intenso nubifragio ha colpito Pesaro, nelle Marche: in circa mezz’ora, sono caduti 19mm di pioggia. Il maltempo ha creato qualche disagio in particolare sulla strada di Valgelata, la Provinciale 32, a causa della tanta acqua che si è accumulata sulla sede stradale insieme a fango proveniente dai campi limitrofi e qualche ramo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e personale della Provincia per ripulire la sede stradale in particolare dietro una curva dove si era accumulato fango. Ora la situazione è stata ripristinata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: