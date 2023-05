Maltempo, nuova alluvione a Faenza: pesanti allagamenti nelle zone già colpite | VIDEO

MeteoWeb

Non c’è pace per l’Emilia Romagna, di nuovo alle prese con alluvioni ed esondazioni disastrose dopo quelle di inizio maggio. Anche Faenza si ritrova invasa dall’acqua del fiume Lamone, con pesanti allagamenti nelle stesse zone dell’alluvione del 3 Maggio. Un fiume impetuoso sta allagando nuovamente le aree della città recentemente alluvionate, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Il flusso dell’acqua è molto forte e pericoloso.

Evacuazioni sono in corso a Bagnacavallo per l’arrivo della piena del fiume Lamone che già sta esondando a Faenza.

