Maltempo Marche: a Pesaro crolla il muro del cimitero di Novilara

Il maltempo è responsabile del crollo del muro perimetrale del cimitero di Novilara a Pesaro. In mattina i tecnici del Comune di Pesaro e il Presidente di Aspes Luca Pieri hanno compiuto dei sopralluoghi. “La parete è stata messa in sicurezza da Aspes e Comune di Pesaro attraverso un telo anti-polvere, transenne e apposita segnaletica – hanno spiegato l’assessore al Fare Riccardo Pozzi e Luca Pieri -. Entro la settimana inizieranno gli interventi di rifacimento e dureranno circa dieci giorni. La zona rimane comunque al momento pericolante, quindi si invitano i cittadini a non transitarvi fino al termine dei lavori”.