Maltempo Piemonte, Alpi sommerse dalla neve fuori stagione: accumuli straordinari, DATI pazzeschi

Il maltempo che sta colpendo il Piemonte con piogge torrenziali da ieri (oltre 180mm nel cuneese, la zona più colpita), non si caratterizza soltanto per l’acqua. Sulle Alpi sta anche nevicando copiosamente oltre i 2.000/2.100 metri di altitudine, con accumuli abbondanti in quota. E’ un’altra ottima notizia per le portate idrometriche e le falde acquifere, oltre ce per la tenuta dei ghiacciai in vista della stagione estiva.

Le precipitazioni stanno interessando tutto il territorio Regionale per una perturbazione di livello enorme, ben superiore a quella di 30 aprile e 1 maggio. Molti fiumi sono infatti in piena, in alcuni casi hanno superato il livello di guardia, ma sono impressionanti i dati dell’innevamento al suolo in quota con valori enormemente superiori alla norma di fine maggio. I rilevamenti nivometrici odierni, infatti, sono di:

145cm al Colle del Sommeiller (2.981 metri)

al Colle del Sommeiller (2.981 metri) 139cm al Rifugio Gastaldi (2.659 metri)

al Rifugio Gastaldi (2.659 metri) 75cm al Monte Banchetta (2.480 metri)

al Monte Banchetta (2.480 metri) 74cm al Colle Barant (2.294 metri)

al Colle Barant (2.294 metri) 61cm al Colle dell’Agnello (2.685 metri)

al Colle dell’Agnello (2.685 metri) 54cm al Rifugio Vaccarone (2.745 metri)

al Rifugio Vaccarone (2.745 metri) 47cm al Lago dietro La Torre (2.360 metri)

al Lago dietro La Torre (2.360 metri) 28cm a Pian Giasset (2.150 metri)

a Pian Giasset (2.150 metri) 20cm al Passo Della Gardetta (2.337 metri)

Proprio a causa della troppa neve, nei giorni scorsi è stata rinviata l’apertura dell’ultimo tratto della strada provinciale 251 del Colle dell’Agnello e del corrispondente valico (a quota 2.744 m) in alta valle Varaita. La riapertura era prevista per giovedì 18 maggio, invece le autorità locali italiane e francesi si sono riaggiornate a lunedì 22 per un nuovo incontro in cui faranno il punto della situazione per decidere quando procedere con un nuovo tentativo in base alle condizioni meteo. Probabilmente l’apertura slitterà al mese di Giugno.

Sempre in Piemonte, il maltempo sta falcidiando il Giro d'Italia che oggi è tornato in Italia dalla Svizzera tramite il Passo del Sempione (diluvio con +3°C in cima), e sta correndo sotto la tempesta.