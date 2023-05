Maltempo in Piemonte, neve sempre più abbondante sulle Alpi: raggiunti i 2 metri al Passo del Moro | DATI

MeteoWeb

Continua a nevicare copiosamente sulle Alpi: rispetto a ieri la quota neve si è alzata fino a 2.200/2.300 metri, ma le precipitazioni si sono intensificate con accumuli impressionanti. Rispetto a ieri in molte località sono caduti 40–50cm di neve fresca, e gli accumuli al suolo sono straordinari rispetto alle medie di fine maggio.

E’ un’ottima notizia non solo per i ghiacciai alpini, che si approcciano all’estate con un’eccezionale riserva di neve, ma anche per i bacini idrici e per le prospettive della stagione estiva in cui – anche qualora dovesse smettere di piovere (circostanza remota, viste le prospettive a medio e lungo termine) – ci sarebbe comunque lo scioglimento della neve ad apportare il dovuto fabbisogno idrico a valle.

Al momento, gli accumuli hanno raggiunto:

200cm al Passo del Moro (2.820 metri)

al Passo del Moro (2.820 metri) 175cm al Rifugio Gastaldi (2.659 metri)

al Rifugio Gastaldi (2.659 metri) 146cm al Colle del Sommeiller (2.981 metri)

al Colle del Sommeiller (2.981 metri) 94cm a Bocchetta delle Pisse (2.410 metri)

a Bocchetta delle Pisse (2.410 metri) 86cm al Rifugio Vaccarone (2.745 metri)

al Rifugio Vaccarone (2.745 metri) 83cm al Monte Banchetta (2.480 metri)

al Monte Banchetta (2.480 metri) 77cm al Colle dell’Agnello (2.685 metri)

al Colle dell’Agnello (2.685 metri) 55cm al Colle Barant (2.294 metri)

al Colle Barant (2.294 metri) 45cm al Lago dietro La Torre (2.360 metri)

