Piove senza sosta in Piemonte, il Po esonda a Villafranca e Cardé | VIDEO LIVE

Continua a piovere in Piemonte: precipitazioni si sono registrate per tutta la notte e la mattinata su tutto l’arco alpino occidentale, seppure con minore intensità rispetto a ieri. Dalla sala operativa della Protezione Civile non segnalano particolari criticità e richieste di supporto nella notte, anche se i livelli di alcuni torrenti sono sopra il livello di guardia. Il Po continua il suo incremento di piena: il Grande Fiume ha superato il livello di guardia a Villafranca e Carignano e sta esondando a Cardé nel Cuneese. “Una piena ordinaria,” ha sottolineato il sindaco di Cardè Matteo Morena. “La situazione è di allerta, ma sotto controllo. Abbiamo chiuso alcune strade, e manteniamo alta l’attenzione“. Chiuse le provinciali tra Cardè e Villafranca e tra Cardè e Crocera di Barge, oltre alla statale Saluzzo-Pinerolo all’altezza di Staffarda. Chiusa, più a valle, al provinciale tra Faule e Pancalieri, sempre per la piena del Po. I livelli di alcuni torrenti (Varaita, Ghiandone) continuano ad essere poco sopra il livello di guardia, stabile l’Ellero poco sotto il livello di guardia.

Dopo avere raggiunto il livello di guardia, 4 metri di altezza, il Po è esondato anche a Villafranca Piemonte, al confine tra le province di Cuneo e Torino.

I Centri Operativi Comunali aperti sono diventati 90: 50 in provincia di Cuneo, 38 in provincia di Torino, più Casale Monferrato (Al) e Rocca d’Arazzo (At). “La notte è trascorsa senza segnalazioni di criticità e richieste di supporto,” hanno comunicato il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi, in costante contatto con la Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte.

È in vigore l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico in Alta e Bassa Valsusa e nelle valli Chisone, Pellice, Stura, Orco, Lanzo, Sangone, Varaita, Maira, Po, Tanaro e nella pianura cuneese. Sul resto del territorio l’allerta è gialla (zone di Toce e Scrivia escluse). Fino al pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni forti o molto forti sulla fascia pedemontana di Torinese e Cuneese.

Il Po in piena a Moncalieri

