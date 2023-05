Maltempo, a Torino sale il livello del fiume Po: superato il livello di guardia, oggi il passaggio di piena | VIDEO

MeteoWeb

Dopo le piogge incessanti delle scorse ore, il passaggio di piena del Po a Torino è previsto per oggi, ma in città le zone lungo il fiume sono già state chiuse venerdì. E’ attesa comunque una piena ordinaria, secondo Arpa regionale, sia per Po che per il Tanaro. A corredo dell’articolo le immagini da San Mauro Torinese (video di Giorgio Fotia). Il Grande Fiume ha superato questa mattina il livello di guardia a Carignano e Villafranca, nel Torinese. Le precipitazioni più abbondanti si sono registrate, però, nel Cuneese: la stazione meteo di Arpa a Barge ha registrato in 3 giorni oltre 300 mm di pioggia.

Resta chiusa la SS589 dei laghi di Avigliana, sempre a Barge per la piena del rio Ghiandone. A Torino non sono segnalate criticità per le precipitazioni, gli interventi dei Vigili del Fuoco si sono limitati a infiltrazioni dai tetti per guasti alle grondaie e per la rimozione di alcuni alberi pericolanti. Prosegue in città l’attività di vigilanza e di monitoraggio delle condizioni meteo, dei livelli dei fiumi e di ponti e zone più vicine ai corsi d’acqua. La piena del Po è attesa in serata. Restano chiusi i Murazzi, mentre col crescere del livello dei fiumi sono stati interdetti al transito i passaggi ciclopedonali in prossimità delle sponde. Alle cittadine e ai cittadini, ha ribadito il Comune ”è raccomandata prudenza, specie nelle zone più vicine ai corsi d’acqua, con l’invito a contattare il numero unico di emergenza 112 qualora dovessero ravvisare condizioni di pericolo”.

“La notte è trascorsa senza segnalazioni di criticità e richieste di supporto,” comunicano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore Marco Gabusi, in costante contatto con la Sala operativa della Protezione civile piemontese. Continua a piovere su tutto l’arco alpino occidentale, seppure non con forte intensità. I livelli di alcuni torrenti (Varaita, Ghiandone) continuano ad essere poco sopra il livello di guardia, stabile l’Ellero poco sotto il livello di guardia. I centri operativi comunali (COC) aperti sono diventati 90: 50 in provincia di Cuneo, 38 in provincia di Torino, più Casale Monferrato (AL) e Rocca d’Arazzo (AT). Sul territorio sono all’opera 1.170 volontari, di cui 780 del Coordinamento regionale e 390 del Corpo AIB, che si occupano soprattutto del monitoraggio del territorio. Il centro abitato di Ribordone, paese di una settantina di abitanti nell’omonima valle in provincia di Torino, è isolato per la caduta di alcuni massi sulla strada.

Il Po in piena a Moncalieri

E’ in vigore l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico in Alta e Bassa Valsusa e nelle valli Chisone, Pellice, Stura, Orco, Lanzo, Sangone, Varaita, Maira, Po, Tanaro e nella pianura cuneese. Sul resto del territorio l’allerta è gialla (zone di Toce e Scrivia escluse). Fino al pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni forti o molto forti sulla fascia pedemontana di Torinese e Cuneese.

