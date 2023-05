Maltempo, Piemonte e Lombardia bersagliate da temporali impetuosi in serata: tanta grandine

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo questa sera l’estremo Nord dell’Italia, tra Piemonte e Lombardia, in modo particolare nelle aree alpine e prealpine. In Piemonte sono caduti 25mm di pioggia a Cumiana, 24mm a Poirino, 15mm a Verbania, 10mm a Cursolo, ma a fronte degli accumuli modesti, si tratta di precipitazioni molto intense perché concentrate in pochi minuti. Diffusi gli allagamenti, anche perché i terreni sono completamente zuppi d’acqua dopo le piogge eccezionali delle ultime settimane e non riescono ad assorbirne altra. Notevoli le grandinate che stanno interessando varie località del torinese e del verbano.

Forti temporali anche nell’alta Lombardia, tutt’intorno ai grandi laghi. Sono caduti, anche qui a regime di nubifragio in pochi minuti, ben 70mm di pioggia a Noceno di Vendrogno, 46mm a Sangiano, 42mm a Bonzeno di Bellano, 38mm a Lenno, 35mm a Perledo e Casasco d’Intelvi, 24mm ad Andalo Valtellino, 23mm a Montecampione, 20mm a Gemonio, 18mm a Limone sul Garda. Continuano a crescere i livelli idrometrici di tutti i laghi e dei grandi fiumi: la siccità è ormai soltanto un ricordo del passato.

Maltempo in Piemonte, forti temporali su Cumiana e Piossasco visti da Pinerolo

