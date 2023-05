Ancora maltempo in Piemonte: funnel cloud a Santhià, intensa grandinata a Cumiana | VIDEO

MeteoWeb

Continua il maltempo in Piemonte. Anche oggi, forti temporali hanno colpito la regione. In serata, sotto la base di un sistema temporalesco, è stato avvistato un pronunciato funnel cloud (o nube a imbuto), ossia un tentativo di formazione di tornado a Santhià, in provincia di Vercelli. A Cumiana, zona Colletta, borgata Fiola, nel Torinese, si è verificata una intensa grandinata, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Sul fronte precipitazioni, nelle ultime 24 ore in Piemonte si registrano: 55mm a Pralormo, 29mm a Luserna San Giovanni, 28mm ad Andrate, 24mm a Carmagnola, Graglia, Oropa, 22mm a Cumiana e Mombaldone.

Maltempo Piemonte, forti piogge a Beinasco

