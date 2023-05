Maltempo Piemonte: Murazzi di nuovo chiusi a Torino, fiumi sorvegliati

MeteoWeb

I temporali che oggi hanno interessato Torino hanno portato allagamenti e disagi alla circolazione. Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore sul Piemonte, interessando in modo particolare i settori occidentale e settentrionale della regione, con rovesci e temporali localmente anche molto forti, associati a grandinate e forti raffiche di vento. Si prevedono fenomeni intensi ma di breve durata. Le precipitazioni, a partire dalla notte, causeranno innalzamenti del livello idrometrico dei fiumi. In via precauzionale sarà nuovamente impedito l’accesso ai Murazzi a partire da questa sera.

La Protezione Civile e la Polizia Municipale di Torino hanno disposto nuove attività di vigilanza e monitoraggio con particolare attenzione alle zone di collina e alle sponde fluviali, dove i percorsi ciclopedonali sono interdetti già dal fine settimana. Restano sospese anche le attività sul fiume. Ai cittadini è raccomandata prudenza, specie nelle zone più vicine ai corsi d’acqua, con l’invito a contattare il numero unico di emergenza 112 qualora dovessero ravvisare condizioni di pericolo.

A causa del maltempo, nel corso della mattinata di domani, la ferrovia SfmA Torino-Ceres sarà sospesa e gestita con autobus. A darne notizia Gtt, l’azienda che gestisce la tratta. La circolazione dei treni sarà sospesa per avverse condizioni meteo: le corse 201 (partenza da Germagnano alle ore 6.20) e 212 (partenza da Ceres ore 6.44) saranno effettuate da bus sostitutivi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: