Maltempo: la piena della Secchia sta transitando nel Mantovano

La piena del fiume Secchia, che scende dall’Appennino reggiano, sta transitando nel Mantovano, senza provocare danni. Attraversa la provincia di Modena per poi sfociare nel Po nei pressi di Quistello. All’idrometro di Bondanello l’acqua nelle prime ore di oggi aveva raggiunto gli 11 metri. I ponti sia di Bondanello che di Quistello sono rimasti aperti al traffico. L’Aipo ha attivato il servizio di monitoraggio, anche in presenza, per tutta la giornata.

