Maltempo, “pioggia eccezionale” a Ferrara: alcune zone allagate | FOTO

A seguito “dell’ondata eccezionale di maltempo” che ha colpito Ferrara, il sindaco Alan Fabbri sta verificando di persona la situazione nelle zone allagate. Nel pomeriggio è stata chiusa al traffico via Copparo – dal centro sportivo Fabbri al bar tabaccheria Zaganel – per consentire ai mezzi di liberare gli scantinati dall’acqua. Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono intervenuti e sono in campo con idropompe per ‘asciugare’ le aree allagate. Posizionati in alcuni punti anche sacchi di sabbia, come sbarramento all’acqua. Chiuso anche, per allagamento, il percorso ciclo-pedonale tra Malborghetto e Francolino.

In via Lavezzola – anch’essa al centro dei sopralluoghi di oggi del sindaco – è franata una porzione di argine. Per realizzare gli interventi di ripristino dalle prossime ore si renderà necessaria la chiusura della strada per alcuni giorni. La recente manutenzione ha consentito di evitare un crollo totale del terrapieno. Il primo cittadino – rispondendo ad alcune delle segnalazioni arrivate – si è recato anche a Malborghetto, Quacchio, Aguscello e in altre zone del forese dove si sono registrate particolari criticità. A Quacchio – in zona Ciro Contini – e ad Aguscello – in via del Parco – molte delle situazioni segnalate sono rientrate. Sopralluogo anche in via Pomposa, al vivaio ‘Il borgo in fiore’ per un incontro con i titolari dell’attività, compromessa dalle piogge di ieri.

Domani il vicesindaco Nicola Lodi, delegato alla Protezione Civile, riunirà un tavolo con tecnici comunali, Polizia locale, Protezione Civile, Hera e Consorzio di Bonifica per fare il punto della situazione, analizzare lo stato di fatto e fronteggiare le prossime allerte. “Stiamo fronteggiando una situazione del tutto eccezionale per il quantitativo di pioggia caduta nelle ultime ore. Ringrazio i Vigili del Fuoco e Protezione Civile per il lavoro senza sosta che, da questa notte, stanno mettendo in campo per dare risposte concrete. Ringrazio anche i volontari e gli uffici comunali di protezione civile pienamente impegnati nell’affrontare la situazione”, dice Fabbri costantemente in contatto con prefettura, Forze dell’ordine e operatori sul territorio per aggiornamenti continui e per studiare gli “interventi più efficaci, secondo linee di priorità“.

