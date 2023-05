Maltempo in Trentino Alto Adige: pioggia a fondovalle, torna la neve in montagna

MeteoWeb

Oggi piove a fondovalle e nevica in montagna in Trentino Alto Adige, sopra i 1800 metri. Le temperature sono in calo in alcune zone: a Bolzano e Trento si registrano +12°C, nelle località di montagna i valori sono nella media stagionale e solo a circa 2900 metri si scende di qualche grado sotto lo zero. La strada che da Selva Gardena porta a passo Gardena è stata parzialmente riaperta dopo le valanghe (resta ancora chiusa dalle ore 13 alle 21) mentre restano ancora chiusi i passi Stelvio, Rombo e Stalle.

“Due giorni di pioggia nelle valli e neve sulle montagne. È in corso il più grande evento di pioggia degli ultimi mesi,” ha affermato il meteorologo provinciale altoatesino Dieter Peterlin. Dalla mezzanotte ha piovuto di più tra la Val d’Adige e la Valle Isarco con ben 20 l/m². Nel resto del territorio per lo più tra 5 e 10 l/m². Secondo le previsioni, continuerà a piovere con poche interruzioni per le prossime 24 ore.

