Maltempo Puglia, temporali creano il caos in Salento: Copertino allagata, fulmine colpisce il palazzo del Comune | FOTO

MeteoWeb

Caos in Puglia, in Salento, in tarda mattinata: un forte temporale si è abbattuto su Copertino generando in breve tempo allagamenti e disagi. Un fulmine ha colpito il palazzo del Comune facendo saltare i server che alimentano le apparecchiature collegate ai servizi dell’ente, mentre, sempre a causa di una saetta, nell’asilo comunale è saltata la corrente elettrica.

Molti gli automobilisti rimasti intrappolati sulla provinciale che conduce a Galatina. Disagi anche sulla statale che collega Lecce a Gallipoli con diverse grandinate segnalate.

