Maltempo Ravenna: esonda il canale Reno, allagamenti tra Conselice e Lavezzola

A causa dell’esondazione del canale destra Reno, a Conselice, nel Ravennate, sono in corso allagamenti verso Lavezzola. Il Comune ha invitato i cittadini a recarsi ai piani superiori con cibo, acqua e se possibile il cellulare con carica batteria. Chi non ha possibilità di salire ai piani alti deve evacuare l’abitazione se non già allagata e trovare una congrua collocazione nelle vicinanze presso amici o parenti. E’ disponibile anche il punto di raccolta presso la scuola primaria Dante Alighieri, in via Bastia 281. Per emergenze 334 2829709 – 366 8768442 – 366 8768431.

