Maltempo Ravenna: a Lugo “situazione critica, l’acqua continua sua corsa”

A Lugo “la situazione è critica ovunque. L’acqua ha raggiunto gran parte delle abitazioni e dei terreni e sta continuando la sua corsa, ma la mole d’acqua che sta attraversando anche il territorio è enorme e la sua rotta non prevedibile. L’emergenza non è finita, ci sono ritorni di acqua, pertanto valgono ancora le raccomandazioni già fatte: state ancora ai piani alti delle abitazioni, sappiamo che scarseggiano acqua e viveri e che manca la corrente in gran parte dei Comuni“: è quanto ha affermato in una nota l’Amministrazione comunale del ravennate. “Si sta dando priorità ancora ai soccorsi e alle situazioni critiche, invitiamo pertanto tutti coloro che sono al sicuro di restarci e, per quanto possibile, restare calmi e portare pazienza. Non sprecate energie a pulire il fango, ci penseremo quando sarà passata. Sappiamo che siete tutti stanchi, spaventati e preoccupati per il futuro e che vorreste essere aggiornati su quello che succede fuori e soprattutto su quanto finirà. Purtroppo anche dietro queste pagine ci sono persone alluvionate che cercano di dare priorità alla sicurezza delle persone“. “Cerchiamo tutti di mantenere calma e lucidità per quanto possibile, i telefoni sono scarichi e spesso non raggiungibili, perciò anche se non avete notizie di parenti e amici non significa che siano in pericolo. Stiamo lavorando per attivare numeri alternativi a cui segnalare situazioni critiche di cui daremo comunicazione con tutti i mezzi a disposizione. Se avete contatti anche da fuori Regione fate girare la nostra richiesta di aiuto (cibo, acqua, soldi). Restiamo uniti. Non mettiamoci in pericolo,” ha concluso il Comune.

