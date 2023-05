Maltempo Reggio Emilia: soccorso uomo bloccato nelle acque del torrente Quaresimi

MeteoWeb

Operazione di soccorso questa mattina nelle acque del torrente Quaresimi, a San Bartolomeo di Reggio Emilia. In un tratto del corso d’acqua, gonfiato dalle piogge di queste ore, i vigili del fuoco hanno salvato un uomo bloccato sul tetto della propria automobile per l’innalzamento del livello dell’acqua.

