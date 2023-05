Maltempo, situazione critica in Emilia Romagna: la protezione civile lancia l’allerta meteo rossa

MeteoWeb

Dopo un periodo di gravissima siccità, si passa all’allerta meteo rossa per criticità idrogeologica nella pianura bolognese: è stata emessa, a causa delle piogge in atto e in arrivo, dalla protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna, sulla base delle previsioni Arpae, ed è valida dalle 12 di oggi, 2 maggio, fino alla mezzanotte del 4 maggio. Si tratta dell’area più critica, ma non è l’unica sotto osservazione, dato che per molte altre aree vige l’allerta arancione. Osservati speciali sono gli affluenti del Reno: sono infatti in corso innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua che potrebbero generare diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti.

Nella regione sono in corso veri e propri nubifragi: sono già caduti soltanto oggi ben 119mm di pioggia a Botteghino di Zocca, 97mm a Sassuolo, 94mm a Parco Cavaio (Bologna colli), 89mm a Trebbio, 84mm a Valsamoggia, 85mm a Stiore di Monteveglio, 81mm a Borgonuovo.

Nella giornata di oggi “precipitazioni diffuse continueranno a persistere sul settore centro-orientale fino alla prima parte della giornata di mercoledì 3 maggio mentre saranno in attenuazione e progressivo esaurimento sul settore occidentale,” si legge nel bollettino. “Sono in atto innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2 e, localmente, della soglia 3 sul settore centro-orientale e soglia 1 sul settore centro-occidentale; sono previsti raggiungimenti e superamenti della soglia 3 nei principali affluenti del fiume Reno. Si potranno generare diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti. Sono previsti rinforzi di ventilazione da nord /est fino a burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree di crinale appenninico centro occidentali“.

Viste le piogge intense e la piena dei torrenti, Anas ha deciso di chiudere “temporaneamente” e “in via precauzionale” la strada statale 253 bis “Trasversale di Pianura” nel comune di Medicina, nella città metropolitana di Bologna. La chiusura che interessa il tratto incluso tra il km 36,770 ed il km 30,400, si spiega, si è resa necessaria per consentire le operazioni di monitoraggio dei corsi d’acqua e per garantire la sicurezza della circolazione. Sul posto ci sono le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile, aggiunge Anas. Il percorso alternativo prevede, per chi viaggia in direzione Medicina la deviazione sulla SP 6 nei pressi del km 30,400. In direzione San Giovanni in Persiceto, per i veicoli leggeri è disposta la deviazione al km 36,770 su via Fassanina mentre per i mezzi pesanti è prevista la deviazione sulla SP 19 al km 38,100.

