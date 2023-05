Maltempo Rimini: grossa frana a Villa di Fragheto, situazione “gravissima” | VIDEO

MeteoWeb

L’ondata di maltempo in atto ha determinato una situazione critica a Villa di Fragheto: la comunità situata nell’entroterra di Rimini è isolata. Le forze dell’ordine e i soccorritori della protezione civile, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti. Il sindaco Fabiano Tonielli ha descritto la situazione come “gravissima“. Le autorità locali hanno attivato un piano di emergenza per coordinare l’intervento di soccorso e garantirne la rapidità sul luogo dell’evento. (Video di Marco Novelli)

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: