Maltempo, temporale su Roma e Castelli: nubifragi e grandine | LIVE

Altra giornata all’insegna dell’instabilità pomeridiana sull’Italia. I fenomeni più intensi hanno riguardato la Calabria, ma anche nel Lazio sono attivi diversi nuclei temporaleschi. Un temporale è in corso anche sui settori orientali di Roma e parte dei Castelli Romani. Segnalati rovesci intensi e grandine sul comparto est della Capitale. Segnaliamo 11mm di pioggia caduti a Colle Prenestino nell’arco di mezz’ora. La cella temporalesca si sta spostando verso sud/sud-ovest.

