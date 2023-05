Maltempo Sardegna: conta dei danni nel Nuorese, strade chiuse e spiagge devastate

MeteoWeb

Dopo 2 giorni di pioggia ininterrotta, ben 295 mm, nel Nuorese, e in particolare a Dorgali, è in corso la conta dei danni. L’allagamento delle pompe di sollevamento della sorgente di Su Gologone aveva lasciato i dorgalesi senz’acqua ieri, ma stamattina l’intervento dei tecnici di Abbanoa ha consentito di ripristinare la distribuzione idrica. Grave la situazione sulle tante strade di campagna. Restano ancora chiuse la strada provinciale che da Cala Gonone porta a Cala Fuili mare a causa di alcune frane e la provinciale 46, tra Oliena e Dorgali, all’altezza del ponte di Oloé. Le mareggiate hanno devasttao le spiagge di Cala Luna e Cala Sisine, nel golfo di Orosei, mentre l’apertura della foce del Cedrino verso il mare – decisa dal Consorzio di Bonifica su sollecitazione dei sindaci – ha messo in salvo la piana di Galtellì, Irgoli, Onifai e Orosei. Segnalati allagamenti e smottamenti anche in Ogliastra e a Nuoro, dove un muro è crollato su due auto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: