Maltempo Sardegna, 295mm nelle ultime 48 ore a Dorgali: criticità | VIDEO

È allarme idrogeologico a Dorgali, nel Nuorese, per la quantità di pioggia caduta nelle ultime 48 ore, ben 295 millimetri. Lo rende noto l’amministrazione comunale su Facebook. La diga di Predae Othoni ha iniziato all’alba a rilasciare l’acqua in modo controllato. In Comune dalle 8 è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) con la partecipazione degli operatori della Protezione Civile. Al COC vengono segnalate diverse criticità dovute al maltempo, relative soprattutto a strade di campagna e/o ponticelli su cui sta intervenendo la Protezione Civile. La strada per Fuili è interrotta, mentre risultano agibili tutte le altre strade.

