Maltempo Marche: allagamenti nell’Anconetano e nel Maceratese, a Senigallia monitorati Misa e Cesano | FOTO

Sotto controllo la situazione a Senigallia, in provincia di Ancona, colpita da una pesante alluvione lo scorso autunno, dove nella notte sono cadute abbondanti piogge. Il sindaco Massimo Olivetti ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione dei fiumi Misa e Cesano. “La situazione è monitorata costantemente dagli operatori della centrale operativa di protezione civile comunale e dai vigili urbani che hanno presidiato il territorio – ha assicurato il sindaco – Non si è verifica alcuna emergenza“.

Attualmente, ha proseguito il primo cittadino, “i livelli registrati dagli idrometri posti sull’asta del Misa nel nostro Comune sono di m. 1,74 a Bettolelle e m. 0,88 a Ponte Garibaldi. Il livello alla foce del Fiume Cesano è di m. 0,93: sono tutti al di sotto del limite di guardia, anche se in leggera salita rispetto ai rilevamenti precedenti“. “Anche i fossi sono attualmente liberi. Aperti gli scarichi a mare. Attualmente anche tutti i sottopassi sono aperti. Diversi terreni sono imbibiti d’acqua a seguito delle precipitazioni notturne e di quelle dei giorni scorsi. Le previsioni meteorologiche indicano che la perturbazione continuerà almeno fino al primo pomeriggio, con pioggia costante“. Il Coc, centro operativo comunale, “rimane ovviamente aperto almeno per tutta la giornata, così come la sala operativa e attivo continuerà ad essere per tutto il giorno il monitoraggio sul territorio da parte dei Vigili Urbani, del personale comunale addetto e dei volontari. Le scuole oggi sono chiuse. Chiedo a tutti di adottare estrema cautela ed attenzione fino al termine dell’emergenza“.

Per quanto riguarda il resto della regione, il maltempo si sta intensificando in particolare nell’Anconetano e nel Maceratese, dove i vigili del fuoco sono impegnati in molti interventi a causa di allagamenti di strade causati dalle intense precipitazioni nella notte e nelle ultime ore, alberi e rami caduti. In provincia di Ancona si sono verificati allagamenti di strade a Casenuove di Osimo, tra Camerano e Angeli di Varano e in zona Aspio. Anche nelle altre province di Fermo, Pesaro Urbino e Ascoli, in particolare sulla Provinciale 185 Valdaso sud tra Rubbianello e Montalto, sono segnalati interventi dei pompieri per alberi e rami caduti in strada la scorsa notte e nelle ultime ore, e per strade che si sono riempite d’acqua.

